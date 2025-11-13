Ученицу Тутберидзе внесли в базу «Миротворца»

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян была внесена в базу украинского сайта «Миротворец».

По итогам осеннего квалификационного турнира в Пекине Петросян получила право на участие в Олимпийских играх, запасной для соревнований определили бронзового призера чемпионата России Алину Горбачеву, которая также попала в базу «Миротворца». Фигуристки составили компанию своим коллегам Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи, включенным в этот список ранее.

Основанием для попадания в базу, согласно формулировке сайта, стало «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также обвинения в публичной поддержке в проведении СВО.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник, оба завоевали золотые медали турнира. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее фигуриста, отобравшегося на Олимпиаду, внесли в базу «Миротворца».