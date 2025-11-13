«Я смотреть даже не буду»: Соболев о предложенном «Спартаком» контракте

Соболев о контракте со «Спартаком»: даже смотреть не стал

Нападающий петербургского клуба Александр Соболев поделился, что принял решение покинуть «Спартак» за полгода до трансфера и намеренно игнорировал предложение о новом контракте. Его слова приводит YouTube-канал «Зенита».

«Спартак» мне предлагал новый контракт. Я вам честно говорю, он лежал в папке, а я говорил: «Я смотреть даже не буду!» — заявил футболист.

Соболев уточнил, что его уход не был связан с интересом со стороны «Зенита». Ключевой причиной стала ситуация с Владимиром Слишковичем.

Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В сезоне-2024/25 форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах за петербургский клуб.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев провел 13 матчей, забив три мяча.

Ранее «Спартак» наказали из-за уволенного Станковича.