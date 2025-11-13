«Спартак» наказали из-за уволенного Станковича

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» из-за неявки на тот момент еще главного тренера команды Деяна Станковича на пресс-конференцию после игры с грозненским «Ахматом». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорьянц, его слова приводит «Чемпионат.com».

«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.

11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующем туре РПЛ «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

Ранее Юрий Семин рассказал, какой тренер должен возглавить «Спартак».