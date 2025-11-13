На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Возможно, игра с Перу встряхнет»: чего ждать от сборной России в матче с Чили

Тренер Балахнин: возможно, сборную России встряхнет игра с Перу
Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче сборной России с чилийцами. В беседе с «Газетой.Ru» он воздержался от прогноза, лишь выразив надежду, что игра будет иной, нежели в противостоянии с командой Перу.

«Матч с Перу немного выбивается. Мы не увидели живую команду у россиян. Ну да, бегают, что-то выполняют. Но команда не очень мотивированная. Возможно, эта игра встряхнет футболистов. Может быть, подхлестнет тех, кто не играл — возможно, выйдет другой состав и все будет совсем иначе», — сказал Балахнин.

12 ноября Россия сыграла вничью с Перу. Сафонов провел на поле все 90 минут. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут 15 ноября в Сочи. Соперником станет сборная Чили.

Ранее стало известно, почему у игроков сборной России нет мотивации.

Хроника
