Стало известно, почему у игроков сборной России нет мотивации

Тренер Балахнин: у игроков сборной нет мотивации на товарищеские матчи
Алексей Даничев/РИА Новости

Футболисты сборной России потеряли мотивацию, поскольку команда проводит лишь товарищеские матчи и не ведет серьезной борьбы за результат. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Нет мотивации, потому что нет официальных игр. Когда сборная в последний раз играла на результат? Выходишь на поле — а где ты борешься? За какие-то очки или за спасение от вылета? Все это превращается в обыденность: вышел, товарищескую игру провел. Вот и все отношение», — считает Балахнин.

12 ноября Россия сыграла вничью с Перу. Сафонов провел на поле все 90 минут. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут 15 ноября в Сочи. Соперником станет сборная Чили.

Ранее Балахнин объяснил, чем расстроила игра сборной.

