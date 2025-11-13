На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция разыскивает человека, избившего игрока ЦСКА

Полиция разыскивает человека, избившего баскетболиста ЦСКА Ершова
ПБК ЦСКА

В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что полиция разыскивает молодого человека, который избил в ночном клубе баскетболиста московского клуба ЦСКА-Юниор Владимира Ершова.

Отмечается, что правонарушитель установлен. Им оказался молодой человек 1999 года рождения.

«В настоящее время полицейскими принимаются меры к его розыску и задержанию», — говорится в заявлении.

4 ноября стало известно, что спортсмен получил черепно-мозговую травму во время конфликта в подмосковном Раменском. Отец баскетболиста написал заявление в правоохранительные органы для расследования обстоятельств инцидента.

7 ноября Ершов был переведен из реанимационного отделения в отделение нейрохирургии. В ЦСКА сообщили, что спортсмен чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, а родителям разрешили его навестить.

Ранее ЦСКА показал фото Ершова, избитого в ночном клубе.

Летние виды спорта
