Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА перевели в отделение нейрохирургии

Избитого в клубе баскетболиста ЦСКА Ершова перевели в отделение нейрохирургии

Баскетболист московского «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов, получивший черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе, переведен из реанимационного отделения в отделение нейрохирургии. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Владимир Ершов переведен из реанимации в отделение нейрохирургии, чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, родителям разрешили его навестить», — сказано в официальном заявлении клуба.

Медики констатируют, что кризис миновал, а динамика состояния спортсмена оценивается как положительная.

Спортсмен получил черепно-мозговую травму во время конфликта в подмосковном Раменском. Отец баскетболиста написал заявление в правоохранительные органы для расследования обстоятельств инцидента.

