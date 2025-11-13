У подмосковного футбольного клуба долги перед игроками

У подмосковного футбольного клуба «Сатурн» долги перед игроками, сообщает Sport Baza.

Отмечается, что «Сатурн» половину сезона в черную платил футболистам из-за долгов клуба. В 2023 году клуб менял название на «Леон Сатурн», чтобы избежать бана из-за долгов, но накопил новые. Также у клуба есть долги перед тренерским штабом. Большая часть зарплаты у футболистов никак не была прописана и обсуждалась лишь на словах. Премиальные, которые за сезон ни разу не выплатили, были по нарастающей на сумму от 10 до 20 тысяч рублей и зависели от побед.

Игрокам пообещали, что выплатят долги до конца ноября, но футболисты не верят обещаниям.

В конце октября 2025 года стало известно о том, что подмосковный футбольный клуб «Знамя труда», являющийся старейшим клубом России, должен футболистам и персоналу 20 миллионов рублей.

Президент клуба Игорь Маковоз до сих пор не выплатил премию футболистам, тренерскому штабу, персоналу и сотрудниками стадиона.

Ранее экс-инвестора подмосковных «Химок» назвали жуликом и негодяем.