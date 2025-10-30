На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Старейший клуб России должен футболистам и персоналу 20 миллионов рублей

Футбольный клуб «Знамя труда» должен футболистам и персоналу 20 миллионов рублей
true
true
true
close
ФК «Знамя Труда» Орехово-Зуево/VK

Подмосковный футбольный клуб «Знамя труда», являющийся старейшим клубом России, должен футболистам и персоналу 20 миллионов рублей, сообщает Sport Baza.

Президент клуба Игорь Маковоз до сих пор не выплатил премию футболистам, тренерскому штабу, персоналу и сотрудниками стадиона. На ближайший выезд команды Маковоз предложил футболистам самим оплатить дорогу до Санкт-Петербурга. Позже руководство команды нашло деньги на автобус, хотя изначально обещали самолет или поезд.

Футболистам не платят зарплату уже два месяца. Президент не реагирует на многочисленные обращения по этому поводу.

24 октября 2025 года стало известно о том, что футболисты турецкого клуба «Серик Беледиеспор», совладельцем которого является бизнесмен Туфан Садыгов, бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным.

Футболисты не получают никаких выплат на протяжении двух месяцев

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о воровстве в «Крыльях Советов».

