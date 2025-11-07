Экс-инвестора «Химок» назвали жуликом и негодяем

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поддержал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранить экс-инвестора «Химок» от футбольной деятельности в России, передает «Советский спорт» .

«Правильно сделали, что отстранили. Нельзя обманывать людей, нельзя заниматься жульничеством. Он жулик, Негодяй. Надо спросить у игроков, которые были в «Химках» и перешли за Садыговым в турецкий «Серик»: зачем?» — сказал Канчельскис.

«Химки» лишились профессионального статуса после финансовых проблем и неуплаты долгов.

29 октября российский тренер Сергей Юран, возглавлявший турецкий «Серик Беледиеспор», был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Причиной ухода тренера стал открытый конфликт с Садыговым. Юран с бранью в адрес инвестора отреагировал на претензии по поводу непопадания в состав сына Садыгова.

Ранее сообщалось о том, что старейший клуб России должен футболистам и персоналу 20 миллионов рублей.