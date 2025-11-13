Мостовой: мы с Карпиным были, есть и будем

Мостовой о своей популярности: мы с Карпиным были, есть и будем

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что не особо думает о своей популярности, передает Sport24.

«Я особо не думаю о популярности. Знаю, что я известен и в России, и в Европе. Главное, что это не фейковая популярность, как у тех, кто забил один гол и мнит себя звездой. Мы с Карпиным были, есть и будем», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее легенда «Спартака» поддержал идею назначить главным тренером команды Мостового.