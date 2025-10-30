Легенда «Спартака» поддержал идею назначить главным тренером команды Мостового

Российский хоккеист Илья Ковальчук поддержал идею назначить главным тренером московского «Спартака» Александра Мостового, передает «Матч ТВ».

«Хорошая идея. Мостовый уже давно хочет. И даже получил тренерскую лицензию. Я только двумя руками за. Но надо посмотреть, что будет дальше со Станковичем. Его уход — это пока только слухи», — сказал Ковальчук.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

Ранее сообщалось о том, что в Испании хотят сделать прощальный матч для Мостового.