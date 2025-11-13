Российский тренер о Сафонове: вратарь не имеет права пропускать с такой дистанции

Тренер Юран: Сафонов не имеет права пропускать с такой дистанции

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал пропущенный мяч вратарем сборной России Матвеем Сафоновым в матче против Перу, отметив, что Сафонов должен был справляться с ударом, передает «Матч ТВ».

«Не имеет права вратарь пропускать гол с такой дистанции. При всем уважении к Сафонову думаю, сказалось отсутствие у него игровой практики. Это был очень простой мяч, по крайней мере для меня. Там было 25 метров, и мяч не полетел камнем», — сказал Юран.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал сборную России за матч против Перу.