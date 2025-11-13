Аршавин раскритиковал сборную России за матч против Перу

Аршавин о сборной России в матче с Перу: это была разрозненная команда

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ничьей сборной России с Перу в товарищеской игре, заявив, что у россиян была разрозненная команда, передает «Матч ТВ».

«Сегодня у сборной Перу хватило характера. С каждой долей секунды после пропущенного мяча они становились сильнее. К концу матча сборная Перу владела мячом и инициативой. Замены россиян не сработали. В конце это была разрозненная команда», — сказал Аршавин.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

