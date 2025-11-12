«Сафонов неудачно сыграл»: в сборной России объяснили гол от Перу

Защитник московского «Динамо» и сборной России Максим Осипенко заявил, что вратарь Матвей Сафонов неудачно сыграл в моменте с пропущенным мячом от национальной команды Перу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я когда увидел мяч в сетке, вообще не поверил, что мы пропустили. У них подходов не было. Не видел, поскользнулся ли Матвей или нет. Человек ударил с 30 метров, Сафонов неудачно сыграл, и отсюда гол», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

Сафонов в текущем сезоне не сыграл ни одного матча в составе «ПСЖ».

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин выразил недовольство из-за ничьей в матче России и Перу.