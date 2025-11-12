Карпин выразил недовольство из-за ничьей в матче России и Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что недоволен ничейным результатом в товарищеском матче с национальной командой Перу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если бы забили второй мяч, уже во втором тайме начали появляться моменты, то был бы и третий гол, и, возможно, четвертый. Ничья нам не подходит. Нас это не удовлетворило, исходя из игры. У наших ворот моментов не создают, а мы можем забивать… Понятно, что есть от этого недовольство», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Камаль Умудлу из Азербайджана.

В следующем матче 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

