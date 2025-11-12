На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Надо себя немножко нормально вести»: Черчесов о тренерском штабе Станковича

Черчесов о штабе Станковича в «Спартаке»: надо себя немножко нормально вести
true
true
true
close
ФК «Ахмат» Грозный

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил свои слова про то, что тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Деяном Станковичем «орал как резаный» во время матча 15-го тура чемпионата России. Его высказывание приводит «Чемпионат.com».

«Не хотел бы больше это обсуждать. После матча я все сказал. Поздравил всех тренеров «Спартака» с победой. Понятно, я тоже там парочку раз судье подсказал. Но другое дело, что надо себя немножко все-таки нормально вести», — заявил он.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

11 ноября Станкович ушел с поста главного тренера «Спартака».

Ранее появилась информация, что «Спартак» может возглавить бывший футболист сборной Аргентины.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами