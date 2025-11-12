«Надо себя немножко нормально вести»: Черчесов о тренерском штабе Станковича

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил свои слова про то, что тренерский штаб московского «Спартака» во главе с Деяном Станковичем «орал как резаный» во время матча 15-го тура чемпионата России. Его высказывание приводит «Чемпионат.com».

«Не хотел бы больше это обсуждать. После матча я все сказал. Поздравил всех тренеров «Спартака» с победой. Понятно, я тоже там парочку раз судье подсказал. Но другое дело, что надо себя немножко все-таки нормально вести», — заявил он.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

11 ноября Станкович ушел с поста главного тренера «Спартака».

Ранее появилась информация, что «Спартак» может возглавить бывший футболист сборной Аргентины.