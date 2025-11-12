«Спартак» может возглавить бывший футболист сборной Аргентины

Бывший игрок «Баварии», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Мартин Демичелис может стать новым главным тренером московского «Спартака». Об этом сообщил агент и менеджер Тимур Лепсая в своем Telegram-канале.

«По моей информации, вчера состоялся контакт с Мартином Демичелисом по поводу вероятного трудоустройства в КБ», — написал он.

Последним местом работы аргентинского специалиста стал мексиканский клуб «Монтеррей», откуда он ушел в мае 2025 года. Также Демичелис тренировал в своей карьере «Ривер Плейт» и вторую команду «Баварии».

11 ноября пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович, который возглавлял команду с лета 2024 года.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка. В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября.

