Украинская федерация наказала легкоатлетку за переход под флаг России

Украинская федерация наказала легкоатлетку Гордиюк за переход под флаг России

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) приняла решение о наказании 20-летней спортсменки Анны Гордиюк из Запорожской области за переход под флаг России.

Спортсменку лишили статуса члена федерации, а в публикациях ее назвали предательницей страны.

Гордиюк становилась чемпионкой Украины в беге на 60 метров среди юниорок, но после сменила спортивное гражданство. В мае 2025 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) присвоила ей звание «Мастер спорта России».

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в сборной России опровергли слухи о смене Хайкиным гражданства на норвежское.