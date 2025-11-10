В сборной России опровергли слухи о смене Хайкиным гражданства на норвежское

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов опроверг информацию о возможном переходе голкипера Никиты Хайкина в норвежскую национальную команду, передает «Чемпионат».

«Спортивное гражданство у Хайкина российское. Я с ним разговаривал. Он говорит, что не понимает, откуда идут разговоры о норвежском гражданстве. Хочет ли он играть за сборную России? Он всегда хотел», — сказал Кафанов.

в октября 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании и намерен выступать за сборную Норвегии. Ранее футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

