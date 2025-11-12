Трое российских спортсменов получили право выступать в нейтральном статусе

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус российским спортсменам Кириллу Белову, Валерии Ковязиной и Виктории Васьковой.

«Необходимость получения нейтрального статуса вызвана тем, что в 2026-м у нас начинается отбор на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. И на этапе отбора нейтральный статус в любом случае нужен», — заявил гендиректор федерации Павел Костюков.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее россиянин одержал победу в двухдневной велогонке в Грузии.