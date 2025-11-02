Россиянин одержал победу в двухдневной велогонке

Российский велогонщик Илья Щегольков одержал победу в двухдневной велогонке Tour de Zegaani, проходившей в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба федерации велоспорта.

Спортсмен команды «TopVelo» выиграл первый этап соревнований, а на втором финишировал четвертым, что позволило ему занять первое место в генеральной классификации.

В общем зачете вторую позицию занял белорусский гонщик Илья Слесаренко, а третье место досталось представителю ОАЭ Саифу Аль Кааби.

На чемпионате мира по велотреку — 2025 Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите, а Алина Лысенко стала бронзовым призером в спринте.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее велогонщик Михаил Яковлев заявил, что жизнь в Израиле дороже, чем в Москве.