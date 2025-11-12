Зарема поблагодарила Станковича за недопуск в «Спартак» Карпина

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала провальным назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московского клуба. Ее слова приводит Sport24.

«Изначально провальное назначение, о чем я говорила сразу. Этот тренер проиграл в Италии, а с «Ференцварошем» и Черчесов — орел. Но и новый тренер не решит проблему клуба», — заявила Салихова.

Она отметила, что Станкович не дал назначить в «Спартак» ни Карпина, ни Черчесова, чей реальный уровень тренерства сейчас проявляется в других командах, за что ему стоит сказать спасибо.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

