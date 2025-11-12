«Дайте Мостовому шанс»: Глушаков назвал кандидата на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков предложил кандидатуру экс-спортсмена Александра Мостового на пост главного тренера клуба после ухода сербского наставника Деяна Станковича, передает «Матч ТВ».

«Дайте Мостовому шанс. Шучу», — высказался Глушаков.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством по итогам сезона 2024/25 команда заняла четвертое место в чемпионате России.

Во время флеш-интервью после победы над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали вопрос о его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее легенда ЦСКА заявил, что Станкович уважает «Спартак».