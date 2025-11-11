«Какие у него мысли?» В «Зените» рассказали о диалоге с агентом Головина

Аршавин: постоянно спрашиваю агента про Головина, про то, как он играет

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о слухах про интерес петербургской команды к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину, отметив постоянную связь с агентом футболиста. Его слова приводит Sports.ru.

«Мы находимся на связи с Александром Клюевым, агентом Головина, у него есть подопечные игроки в нашей академии. В частности, Даниил Кондаков, еще некоторые талантливые ребята. Так или иначе, мы с ним общаемся, и, естественно, я спрашиваю про Головина: как он играет и какие у него мысли?» — заявил Аршавин.

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел 235 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Его контракт рассчитан до 2029 года.

В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» на своем стадионе проиграл «Лансу» со счетом 4:1. Головин появился на поле в стартовом составе, однако уже в перерыве тренерский штаб заменил его.

Ранее Головина упрекнули в «Монако» после поражения.