Российского игрока Головина упрекнули в «Монако»

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал разгромное поражение команды в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции против «Ланса», выразив недовольство российским полузащитником команды Александром Головиным. Его слова приводит официальный сайт клуба.

«Этот матч мог сложиться совсем иначе, если бы Головин реализовал свой момент на третьей минуте — тот эпизод стал результатом серьезной ошибки «Ланса» в обороне», — заявил Поконьоли.

Встреча, которая состоялась на домашнем для «Монако» стадионе, завершилась победой «Ланса» со счетом 4:1. Головин появился на поле в стартовом составе, однако уже в перерыве тренерский штаб заменил его.

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел 235 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Его контракт рассчитан до 2029 года.

