Легенда сборной России объяснил, почему «Монако» Головина повезло в игре с командой Хайкина

Норвежский «Буде-Глимт», за который играет отказавшийся от выступлений за сборную России вратарь Никита Хайкин, имел все шансы удержать ничью против «Монако» Александра Головина в матче Лиги чемпионов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Сейчас все научились играть в футбол, с каждым соперником тяжело — тем более на искусственном поле. Это добавляет трудностей. И «Буде-Глимт» мог хорошо сыграть, если бы не гол в ближний угол. Но там и нападающий хорошо разобрался, пробил так сильно, что Хайкин не смог даже руки поднять. А так, его команда могла и вничью сыграть. Думаю, «Буде-Глимт» еще преподнесет сюрпризы», — сказал специалист.

«Монако» обыграл «Буде-Глимт» со счетом 1:0 благодаря голу Фоларина Балогуна. Полузащитник «монегасков» Александр Головин провел на поле весь матч. В голевой атаке он не принял участия. При этом он нанес удар по воротам, а также совершил несколько фолов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Эта победа стала для французской команды первой в текущем розыгрыше ЛЧ. На старте общего этапа монегаски проиграли «Брюгге» со счетом 1:4, а затем сыграли вничью с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» — 2:2 и 0:0 соответственно. Следующим соперником «Монако» будет кипрский «Пафос», эта игра состоится 26 ноября.

