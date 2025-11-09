Победительница третьего этапа Гран-при рада переходу в группу Тутберидзе

Фигуристка Дина Хуснутдинова, одержавшая победу на третьем этапе Гран-при России в Казани, заявила о правильности перехода в группу Этери Тутберидзе, передает «Чемпионат».

«Думаю, решение о переходе в группу Тутберидзе было правильным. Рада, что Надежда Владимировна меня отпустила. Она поддерживала меня перед короткой», — заявила спортсменка.

Хуснутдинова набрала 218,01 балла по итогам двух программ и заняла первое место на соревнованиях в Казани. Второй результат показала Дарья Садкова (207,12 балла), третье место заняла Анна Фролова (202,09 балла).

Следующий этап серии Гран-при России пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

