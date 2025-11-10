Девушка футболиста «Динамо» приехала забирать свои вещи и застукала его с другой

Российская блогерша Ника, которая известна под ником NIKKI SEEY, рассказала в своих соцсетях, что вернулась в квартиру к футболисту московского «Динамо» Муми Нгамале, чтобы забрать свои вещи после расставания с ним, но увидела в его спальне новую девушку.

«Он не хотел отдавать мои вещи. Хорошо, что я пришла с охраной. Сейчас мне собирают, забирают мои вещи. Из забавного. Мы заходим, он держит дверь в спальню. Мы открываем ее, а там новая девушка», — рассказала Ника.

Об отношениях рассказала сама блогерша в августе, опубликовавшая в социальных сетях совместное видео с футболистом. Пара вместе на тот момент была уже три месяца, и Ника поделилась, что они уже съехались и начали совместную жизнь.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

Ранее Нгамале изменил своей девушке с ее подругой в ночном клубе.