Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин заявил, что относится с симпатией к россиянам, передает Sport24.

«Я отношусь к россиянам с симпатией — у меня даже есть друзья в России, например, Жерар Депардье. Мы с ним большие приятели», — сказал Константин.

Летом 2025 года «Сьон» сыграл в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась с результатом 5:2 в пользу «Зенита». Счет в матче открыл Максим Глушенков, который отличился на 10-й минуте. Второй мяч «Зенита» забил Матео Кассьерра на 16-й минуте. На 41-й минуте Ильяс Шуареф отыграл один гол.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Константин поздравил Владимира Путина с днем рождения.