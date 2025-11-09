Игрок «Динамо» изменил девушке в ночном клубе и выгнал ее из дома

Игрок «Динамо» Нгамале изменил своей девушке с ее подругой в ночном клубе

Футболист московского «Динамо» Муми Нгамале изменил своей девушке — блогерше Нике — с ее подругой. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

После поражения «Динамо» от тольяттинского «Акрона» (1:2) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отправился в ночной клуб, где встретился с подругой своей девушки, которая часто ему писала. На вопрос почему он общается с другими девушками, игрок сказал: «Ну и что?»

После произошедшего сама Ника выложила в своих социальных сетях доказательства измены футболиста. После этого Нгамале заявил, чтобы Ника отдала ключи от их квартиры, которая находится в «Москва-Сити», и съехала в отель.

Об отношениях рассказала сама блогерша в августе, опубликовавшая в социальных сетях совместное видео с футболистом. Пара вместе на тот момент была уже три месяца, и Ника поделилась, что они уже съехались и начали совместную жизнь.

Нгамале, которому 31 год, в сентябре 2022 года перешел в московское «Динамо» на позицию вингера, подписав контракт по схеме 2+1. В начале августа африканские СМИ сообщили, что «Маккаби» из Тель‑Авива проявляет интерес к полузащитнику. Израильский клуб был готов предложить «Динамо» €3,5 млн за Нгамале, однако переход так и не случился.

