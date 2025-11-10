Комментатор «Матч ТВ» дал совет тренеру «Спартака»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал в своем Telegram-канале на конфликт главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», посоветовав наставнику быть спокойнее.

«За окончание первого круга! Ура! Деян, чуть спокойнее», — написал Генич.

Во время флеш-интервью после победы над «Ахматом» со счетом 2:1 Станковичу задали два вопроса, первый был посвящен игре, а второй — его реплике в адрес судьи. Станкович в ответ обвинил журналиста в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее «Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов россиян в первом круге.