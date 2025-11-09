«Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов россиян в первом круге

«Спартак» стал единственным клубом, где россияне не забили ни одного гола в РПЛ

Московский «Спартак» стал единственным клубом, за который ни разу не забил российский игрок в первом круге чемпионата.

Все 24 гола команды принадлежат иностранным футболистам, российские игроки же не отличились ни разу.

Московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На 36-й минуте Пабло Солари открыл счет, а на 52-й минуте оформил дубль.

У «Локомотива» российские футболисты забили 30 из 31 гола, у ЦСКА — 22 из 26 голов, у «Зенита» — 18 из 29 мячей.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее стало известно, что забивший дубль в победном мачте легионер «Спартака» не будет играть с ЦСКА.