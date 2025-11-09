Бывший пилот Формулы-1 обратился в суд, чтобы оспорить титул чемпиона мира

Экс-пилот «Феррари» Масса подал в суд на «Формулу-1» для пересмотра итогов ЧМ

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса прокомментировал ход судебного процесса о пересмотре итогов чемпионата мира 2008 года, передает Sky Sports.

«Я жду справедливости. И я не заслуживаю того, что со мной случилось. Никто не заслуживает. Мы с адвокатами в суде сделали, что должны были сделать. Теперь ждем решения», — заявил бразильский гонщик.

Масса оспаривает титул чемпиона мира, который в 2008 году с разницей в одно очко выиграл Льюис Хэмилтон.

Поводом для иска стал «Сингапургейт» — умышленная авария Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура, которая, по мнению Массы, решила исход чемпионской борьбы.

ФИА в 2009 году признала факт сговора в команде «Рено», результаты сезона-2008 остались без изменений.

