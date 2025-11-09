Забивший дубль в победном мачте футболист «Спартака» не будет играть с ЦСКА

Игрок «Спартака» Солари пропустит матч с ЦСКА после победного дубля в Грозном

Полунападающий «Спартака» Пабло Солари не сможет учатсвовать в матче против ЦСКА из-за дисквалификации.

Футболист получил четвертую желтую карточку в сезоне в матче с «Ахматом» и будет вынужден пропустить следующую игру согласно регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ).

Московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На 36-й минуте Пабло Солари открыл счет, а на 52-й минуте оформил дубль.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что «Спартак» в матче 15-го тура РПЛ не создал важных игровых моментов.