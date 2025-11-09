«Не захотел лезть в мясорубку»: экс-тренер «Динамо» Личка отказался возглавить клуб РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка осенью 2025 года отказался возглавить один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в комментарии «РБ Спорт» заявил агент специалиста Анатолий Николаев.

«Было конкретное предложение от одного клуба. Но от него Марцел отказался. Клуб называть некорректно. Это было относительно недавно. Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Это было вот сейчас, осенью. И он отказался. Клуб не стал менять тренера», — заявил он.

Личка тренировал «Динамо» с 2023 по 2025 год. В первом сезоне Лички в клубе команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, до последнего тура борясь за победу.

В октября в СМИ появилась информация, что Личка может сменить сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака». 20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт со Станковичем. Однако 28 октября Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены. 4 ноября комментатор Константин Генич сообщил, что вопрос со Станковичем уже решен.

Ранее был назван человек, который должен решить судьбу Станковича в «Спартаке».