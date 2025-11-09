На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не захотел лезть в мясорубку»: экс-тренер «Динамо» Личка отказался возглавить клуб РПЛ

Агент Николаев: экс-тренер «Динамо» Личка отказался возглавить клуб РПЛ
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка осенью 2025 года отказался возглавить один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в комментарии «РБ Спорт» заявил агент специалиста Анатолий Николаев.

«Было конкретное предложение от одного клуба. Но от него Марцел отказался. Клуб называть некорректно. Это было относительно недавно. Марцел решил, что в мясорубку залезать неохота. Это было вот сейчас, осенью. И он отказался. Клуб не стал менять тренера», — заявил он.

Личка тренировал «Динамо» с 2023 по 2025 год. В первом сезоне Лички в клубе команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, до последнего тура борясь за победу.

В октября в СМИ появилась информация, что Личка может сменить сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера московского «Спартака». 20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт со Станковичем. Однако 28 октября Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены. 4 ноября комментатор Константин Генич сообщил, что вопрос со Станковичем уже решен.

Ранее был назван человек, который должен решить судьбу Станковича в «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами