Назван человек, который должен решить судьбу Станковича в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскрыл, кто должен заниматься вопросом увольнения главного тренера красно-белых Деяна Станковича и поиском его замены. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Но у них же для этого есть великий спортивный директор [Франсис] Кахигао, который должен эти вопросы решать. Понимаю, что ему хочется заниматься только «купи-продай», но вообще-то это полностью его вопрос», — заявил он.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет шестым (22 балла).

Ранее Станкович заявил, что хочет домой.