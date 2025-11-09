Перед матчем «Зенита» и «Крыльев Советов» присыпали травой поле, чтобы скрыть проплешины

Поле в Самаре присыпали травой перед матчем «Крыльев Советов» с «Зенитом»

После стадиона «Солидарность Самара Арена» присыпали травой перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом». Об этом пишет «Чемпионат.com».

Это было сделано с целью скрыть проплешины, возникшие на газоне. До этого на стадионе прошли мероприятия в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», после чего РПЛ проинспектировала стадион и признала его годным для проведения игры.

Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев. Составы команд уже известны.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 29 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 13 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующем матче РПЛ петербургская команда на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом» 23 ноября, стартовый свисток для команд прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день на своем поле примут «Ростов», начало игры — 13:00 мск.

