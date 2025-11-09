На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Спартака» объяснил причину проблем внутри команды

Экс-футболист Деменко: у «Спартака» проблемы в команде из-за вопроса с тренером
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что у красно-белых проблемы в коллективе из-за неопределенности с главным тренером Деяном Станковичем.

«Что касается «Спартака», у него есть проблемы в команде. Команда не может решить вопросы с тренером. Много разговоров ведется о том, что и Станкович уйдет. Но пока он работает, в чемпионате это проблема для «Спартака». Если сейчас будет новый тренер, будут большие финансовые траты, опять же, по составу непонятно, понравится ли тренеру то, что Станкович под себя подбирал. Поэтому сложный такой момент у «Спартака» сейчас», — считает Деменко.

«Спартак» в текущем сезоне занимает шестое место в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующего ЦСКА на 11 очков при игре в запасе. В то же время от действующего чемпиона «Краснодара» после поражения в очной встрече в 14-м туре красно-белые отстают на десять баллов при равенстве проведенных матчей. В предыдущем сезоне, первом под руководством Станковича, «Спартак» одно время уже весной претендовал на титул и шел вровень с лидировавшим и ставшим в итоге чемпионов «Краснодаром», но в конечном счете откатился на итоговую четвертую позицию.

Ранее был назван человек, который должен решить судьбу Деяна Станковича в «Спартаке».

Футбол. Чемпионат России
