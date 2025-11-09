Стали известны составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит» назвали стартовые составы команд на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Лепский, Костанца, Чернов, Евгеньев, Бабкин, Олейников, Марин, Ахматов.

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро.

Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 29 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 13 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующем матче РПЛ петербургская команда на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом» 23 ноября, стартовый свисток для команд прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день на своем поле примут «Ростов», начало игры — 13:00 мск.

Ранее легенда «Спартака» объяснил причину проблем внутри команды.