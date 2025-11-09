«Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов»

Самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 14 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующем матче РПЛ петербургская команда на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом» 23 ноября, стартовый свисток для команд прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Крылья Советов» в тот же день на своем поле примут «Ростов», начало игры — 13:00 мск.

