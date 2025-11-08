На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ростов» нанес поражение аутсайдеру РПЛ

«Ростов» со счетом 1:0 обыграл «Сочи» в 15-м туре РПЛ
ФК «Сочи»

«Ростов» обыграл »Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил игрок «Ростова» Кирилл Щетинин на 40-й минуте, его ассистентом выступил Мохаммад Мохеби.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков. Он показал желтую карточку игроку «Ростова» Андрею Ланговичу, также предупреждение получил футболист «Сочи» Яхья Аттийят-аллах.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» после этой победы идет на девятой строчке, набрав 18 баллов. Сочинская команда — аутсайдер лиги — расположилась на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе восемь очков.

В следующем матче национального первенства ростовская команда на выезде сразится с самарскими «Крыльями Советов» 23 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени. «Сочи» также на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном», матч состоится 21 ноября, его начало — 18:30 мск.

Ранее «Рубин» сыграл вничью с «Пари НН» в матче РПЛ.

Футбол. Чемпионат России
Футбол. Чемпионат России
