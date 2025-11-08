«Рубин» сыграл вничью с «Пари НН» в матче РПЛ

Нижегородский «Пари НН» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» идет на седьмом месте, набрав 20 очков. «Пари НН» располагается на 16-й строчке, имея в активе восемь баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, набрав 33 очка.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее московское «Динамо» сенсационно уступило тольяттинскому «Акрону» в матче РПЛ.