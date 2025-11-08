Рудковская назвала диагноз заболевшего Гном Гномыча

Рудковская заявила, что у ее сына Гном Гномыча был ротавирус

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии здоровья своего сына Александра, известного как Гном Гномыч, заявив, что у него был ротавирус, передает Sport24.

«Саша уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки. Что была за болезнь? Просто ротавирус. Никакого конкретного вируса не показало», — сказала Рутковская.

3 ноября в своей день рождения Плющенко-старший представил в Санкт-Петербурге шоу «Спящая красавица». После выступления он рассказал, что сын катался с температурой, поскольку для него не было замены. 4 числа Рудковская опубликовала видеообращение сына, в котором он поделился подробностями о своем самочувствии.

В октябре Плющенко-младший одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Он набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

