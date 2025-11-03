Рудковская рассказала о состоянии их с Плющенко сына, которому вызвали скорую

Гендиректор школы «Ангелы Плющенко», продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала о состоянии их сына Александра, которому вызвали скорую после выступления в шоу «Спящая красавица». Ее слова приводит RT.

«Ночью у него поднялась высокая температура. Вот утром мы сбили, как могли, с врачами», — заявила Рудковская.

По ее словам, накануне Плющенко-младший «отлично выступал» и ничто не предвещало такого развития событий. Сегодня ребенка на льду «было некем заменить». Она отметила, что сейчас сын находится в отеле под наблюдением, и поводов для его госпитализации нет.

3 ноября в своей день рождения Плющенко-старший представил в Санкт-Петербурге шоу «Спящая красавица».

В октябре Плющенко-младший одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Он набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд.

Ранее Плющенко высказался о выступлении сына без соперников.