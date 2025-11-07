Андреева и Шнайдер проиграли все три матча WTA

Теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли все три матча на Итоговом турнире WTA

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели третье поражение на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде.

Встреча с с чешско-американской парой Катержина Синякова — Тейлор Таунсенд продолжалась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 2:6, 4:6.

По итогам группового раунда Андреева и Шнайдер заняли последнее место в группе B, не набрав ни одного очка. Это поражение является третьим подряд для российской пары на турнире. Для теннисисток этот сезон стал дебютным на Итоговом чемпионате WTA, где участвуют лучшие пары года.

Победители группы Синякова и Таунсенд вышли в полуфинал, где встретятся с дуэтом Вероника Кудерметова — Элисе Мертенс.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российские теннисистки потеряли шансы на выход в полуфинал Итогового турнира WTA.