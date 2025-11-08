Федор Емельяненко раскрыл, как угадал всю тактику Кро Копа заранее

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал сильные стороны хорватского спортсмена Мирко Кро Копа Филиповича в преддверии их матча-реванша по правилам бокса.

«Я очень благодарен Мирко за его доброе отношение ко мне, за его теплые высказывания, несмотря на все наше противостояние в ринге во время спортивной карьеры. Мне посчастливилось выступать в то время, когда спортсмены покоряли людей своим мастерством и профессионализмом. И Мирко завоевал огромнейшую аудиторию во всем мире, — сказал Емельяненко. — Он очень успешно выступал в K1 и в Pride. Не совсем все получилось в UFC, как хотелось. Но это нисколько не умаляет его заслуг в спорте. Я считаю Мирко одним из величайших бойцов за всю историю ММА и кикбоксинга».

Также Емельяненко вспомнил свой первый поединок с Кро Копом, который состоялся 20 лет назад — в августе 2005 года.

«Я не хочу сказать, что Мирко был хуже в боксе. Конечно, мы понимаем, что как боксер и как боец ​​ударного стиля он гораздо лучше меня. Но тактически я его немного переиграл. Так что финальная расстановка была такой, что я и моя команда угадали его ходы заранее», — отметил российский боец.

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся в рамках турнира Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

В первом раунде Кро Коп сумел разбить российскому бойцу нос, а также нанес удар, создавший гематому в правой части грудной клетки.

Несмотря на это, Емельяненко оказал профильному ударнику достойное сопротивление в стойке, а в следующих раундах эффективно использовал навыки борьбы и создал себе большое преимущество по очкам. Кро Коп быстро выдохся и оказывал все меньше сопротивления.

В итоге Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

