На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Федор Емельяненко раскрыл, как угадал всю тактику Кро Копа заранее

Федор Емельяненко назвал Мирко Кро Копа одним из величайших бойцов в истории
close
Gregory Payan/AP

Четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, легендарный боец Федор Емельяненко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал сильные стороны хорватского спортсмена Мирко Кро Копа Филиповича в преддверии их матча-реванша по правилам бокса.

«Я очень благодарен Мирко за его доброе отношение ко мне, за его теплые высказывания, несмотря на все наше противостояние в ринге во время спортивной карьеры. Мне посчастливилось выступать в то время, когда спортсмены покоряли людей своим мастерством и профессионализмом. И Мирко завоевал огромнейшую аудиторию во всем мире, — сказал Емельяненко. — Он очень успешно выступал в K1 и в Pride. Не совсем все получилось в UFC, как хотелось. Но это нисколько не умаляет его заслуг в спорте. Я считаю Мирко одним из величайших бойцов за всю историю ММА и кикбоксинга».

Также Емельяненко вспомнил свой первый поединок с Кро Копом, который состоялся 20 лет назад — в августе 2005 года.

«Я не хочу сказать, что Мирко был хуже в боксе. Конечно, мы понимаем, что как боксер и как боец ​​ударного стиля он гораздо лучше меня. Но тактически я его немного переиграл. Так что финальная расстановка была такой, что я и моя команда угадали его ходы заранее», — отметил российский боец.

Первый бой Емельяненко и Кро Копа состоялся в рамках турнира Pride Final Conflict в Сайтаме (Япония). Известное спортивное издание «Sports Illustrated» признало этот поединок «боем десятилетия».

В первом раунде Кро Коп сумел разбить российскому бойцу нос, а также нанес удар, создавший гематому в правой части грудной клетки.

Несмотря на это, Емельяненко оказал профильному ударнику достойное сопротивление в стойке, а в следующих раундах эффективно использовал навыки борьбы и создал себе большое преимущество по очкам. Кро Коп быстро выдохся и оказывал все меньше сопротивления.

В итоге Емельяненко одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

Ранее Федор Емельяненко раскрыл свой секрет успеха в поединке с Мирко Кро Копом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами