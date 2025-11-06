Главный тренер «Спартака» Станкович заявил, что хочет домой

Тренер «Спартака» Станкович: я очень устал от того, что говорят вокруг

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал свой ответ на распространяющиеся слухи о возможной отставке. Его слова передает корреспондент «Газета.Ru».

«Я не ухожу в отставку. Я очень устал от того, что говорят вокруг. Я очень хочу домой, к своей семье, к своей дочке. То, что происходит вокруг команды, тот весь негатив, который происходит вокруг нас — мы этого не заслуживаем. Завтра, послезавтра я в Москве — если это случится, значит, что это случится», — заявил тренер.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотив» в четвертьфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее «Спартак» отыгрался в столичном дерби с «Локомотивом».