Шайба и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Хоккеист Капризов признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Миннесота»
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Элмонте, завершилась с результатом 5:2. В составе победившей команды голами отметились Винни Хиностроза, Брок Фэйбер, Марко Росси, а также российские хоккеисты Данила Юров и Кирилл Капризов, который еще записал на свой счет результативную передачу. Еще один представитель России в составе «Миннесоты» Яков Тренин отдал результативный пас, а нападающий Владимир Тарасенко не смог набрать результативных очков.

За «Айлендерс» в этом матче шайбы забросили Эмиль Хейнеман и Жан-Габриэль Пажо. Российский вратарь команды Илья Сорокин на льду не появился.

Нападающий «Миннесоты» Капризов, который был признан первой звездой матча, вторым из российских хоккеистов набрал 20 очков в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Первым это сделал игрок «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Следующий матч хоккеисты «Уайлд» проведут против «Калгари Флэймз» 10 ноября, а игроки «Айлендерс» на день раньше сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее российский вратарь получил наказание за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ.

Хоккей. НХЛ
