Российский вратарь получил наказание за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ

Голкипера Василевского наказали за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс» нанес удар клюшкой по лицу канадского форварда Райлли Смита.

Инцидент произошел в начале третьего периода, и судьи наказали Василевского двойным малым штрафом. По видеоповторам было видно, что удар был нанесен неумышленно.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу «Тампы-Бэй Лайтнинг».

В составе победителей две шайбы забросил россиянин Никита Кучеров. У «Вегас Голден Найтс» дважды отличился другой российский хоккеист Иван Барбашев. Игра прошла в ночь на пятницу, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

