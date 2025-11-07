На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский вратарь получил наказание за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ

Голкипера Василевского наказали за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ
true
true
true
close
im Klement Neitzel-Imagn Images/REUTERS

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс» нанес удар клюшкой по лицу канадского форварда Райлли Смита.

Инцидент произошел в начале третьего периода, и судьи наказали Василевского двойным малым штрафом. По видеоповторам было видно, что удар был нанесен неумышленно.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу «Тампы-Бэй Лайтнинг».

В составе победителей две шайбы забросил россиянин Никита Кучеров. У «Вегас Голден Найтс» дважды отличился другой российский хоккеист Иван Барбашев. Игра прошла в ночь на пятницу, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее вратарь «Сент-Луиса» рассказал, зачем пытался украсть 900-ю шайбу Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами